Silivri'de bazı cadde, sokak ve işyerlerini su bastı - Son Dakika

Silivri'de bazı cadde, sokak ve işyerlerini su bastı

12.01.2021 22:32

Meteorolojinin uyarılarının ardından etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle Silivri'de bazı cadde ve sokakları su bastı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle Silivri'de bazı cadde ve sokakları su bastı. Rögarlarda taşkınlar oluşurken, cadde üzerinde bulanan bir çok dükkan sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sağanak yağışla birlikte rögarların taşmasıyla şerif sokak üzerinde bulunan bir çok dükkan sular altında kaldı. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar ise, işyerleri sular altında kalmaması için kum dolu çuvalları kapının önüne koyarak önlem aldı. Sokak ve caddelerdeki sular ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında rögarların açılmasıyla boşaltıldı.

İşyeri su basan Ümit Şenal, "İki saatlik yağmurda işyerlerimiz bu hale geliyorsa, bir yağmur yağdığı zaman sokağımız işyerlerimiz ne hallere geliyor, hayat felç oluyor. Alt yapılarımız çok çürük, yıllardır söylüyoruz, hiçbir belediye çalışma yapmıyor. Esnaflara kulak versinler, burada mağdur olan insanlara kulak versinler. İki saatte yağan yağmur bu hale getirdi, kanallar sokaklar felç olmuş halde, yetkililerden gerekeni yapmalarını rica ediyoruz" dedi.

(Yusuf Eker/İHA)

Silivri'de bazı cadde, sokak ve işyerlerini su bastı
Silivri'de bazı cadde, sokak ve işyerlerini su bastı
Silivri'de bazı cadde, sokak ve işyerlerini su bastı
Silivri'de bazı cadde, sokak ve işyerlerini su bastı

Meteoroloji, İstanbul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Silivri'de bazı cadde, sokak ve işyerlerini su bastı - Son Dakika


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