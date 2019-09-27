Silivri'de bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından Silivri'deki bazı vatandaşlar, geceyi parklarda ve sahilde geçirmeyi tercih etti.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında dün saat 13.59 meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi parklarda, arabalarında ve sahilde geçiriyor.

Geceyi dışarıda geçiren Irgat Devrim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 depremini de yaşadığını belirterek, "Öğleden beri beşik gibi sallanıyoruz. Birçok artçı sarsıntı oldu. Sosyal medyada da açıklamalar var ama bunu kimse bilemez ki. Saatini, dakikasını kimse bilemez ama yine de bizi tedirgin ediyor." dedi.

Yusuf Demir de 3 yaşındaki çocuğu ve eşiyle beraber dışarıda uyuyacaklarını aktararak, deprem sonrası ailesine telefonla ulaşmaya çalıştığını fakat uzun süre ulaşamadığını söyledi.

Demir, "Aileme ulaşamamak beni tedirgin etti. Sonra eve geldim ve önceden de yaşadığım tecrübelerle gafil avlanmak istemedim. Evlere girme konusunda tedirginiz. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Sosyal medyadaki mesajlar da bizi çok etkiledi." diye konuştu.

Geceyi ailesiyle parkta geçiren Mustafa Demirayak ise "Depremden sonra sosyal medyadan yayınlanan mesajlar bizi tedirgin etti. Bugün burada yatacağız. Eğer yarın bir artçı olursa buradayız, olmazsa evimize gideriz." ifadelerini kullandı.

Alana arkadaşı ile çadır kuran Sadettin Tantankeleş de geceyi dışarıda geçirme kararı aldıkları anlatarak, şunları kaydetti:

"Depremden sonra başta evde kalmaya karar verdik. Bütün sokak dışarıda yatıyordu. Biz de çimenlik alana çadır kurup güvenli alana geldik. Sosyal medyada dolaşan iki ses kaydı bizi etkiledi. Sabah staja gideceğiz ama burada bekliyoruz. Buradan eğitimimize devam edeceğiz."

Türk Kızılay ve İBB'den gıda desteği

Türk Kızılay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar da Silivri Kaymakamlığı'nın arkasındaki parkta bulunan alanda, geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba, çay, konserve gıda ve su dağıtıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na bağlı bir araç ise alanda tedbir amaçlı bekletiliyor.