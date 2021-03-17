SİLİVRİ'DE BEKÇİ İLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA KAMERADA - Son Dakika

Kamera: Uğur Samet AVCI/ Silivri'de bir iş yerine hırsızlık amaçlı girmeye çalışan 5 şüpheli ile onları fark eden bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelilerden biri yakalanırken, diğerleri kaçtı. Yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Ali İhsan Türkkan Caddesinde yaşandı. Buradaki alışveriş merkezi girişindeki elektronik ürün mağazasına 5 şüpheli girmeye çalıştı. Bu sırada bekçiler şüphelileri fark etti. Şüphelilerle bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Otomobillerine binmeye çalışan şüphelilerden H.A adlı yakalandı. Diğer 4 şüpheli kaçtı.Gözaltına alınan H.A'nın 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 7 ayrı suçtan firar olarak arandığı tespit edildi. H.A cezaevine gönderildi. Öte yandan yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.