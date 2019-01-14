Son Dakika Haberleri: Silivri'de Belde Taksicilerinden Ukome'ye ve Kendilerine Kesilen Cezaya Tepki

Silivri'de Belde Taksicilerinden Ukome'ye ve Kendilerine Kesilen Cezaya Tepki

12 dakika önce

İSTANBUL DHAİstanbul'da belde taksileri olarak bilinen bordo renkli M plakalı taksi şoförleri, sarı taksilerle aynı şartlarda çalışmak istediklerini belirterek UKOME önünde toplandı.

Silivri'de Belde Taksicilerinden Ukome'ye ve Kendilerine Kesilen Cezaya Tepki, System.String[]
İSTANBUL DHA

İstanbul'da belde taksileri olarak bilinen bordo renkli M plakalı taksi şoförleri, sarı taksilerle aynı şartlarda çalışmak istediklerini belirterek UKOME önünde toplandı. Belde dışında yaptıkları taşımacılık dolayısı ile kesilen para cezalarına da tepki gösteren taksiciler sorunun çözümü için yetkililere çağrı yaptı.

Silivri Terminali'ne gelerek toplanan taksiciler, İlçe Şoförler Odası başkanı Recep Akıncı ile görüştü.

Şoförler, bölgelerine sarı taksi getirildiğini, kendi araçlarının bordo renkli olmasından dolayı trafik polisleri tarafından devamlı korsan taksi muamelesi görüp, kendilerine ceza kesildiğini ve araçlarının bağlandığını belirttiler.

Sürücüler, Silivri Terminali'nde yaptıkları protesto eyleminin ardından konvoy halinde ayrıldılar.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan taksiciler

-Taksiler

-İlçe şoförler odası başkanı ile görüşme

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:01 Kaynak: DHA

Silivri, DHA, İstanbul, Güncel
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