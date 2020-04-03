Silivri'de bin TL'lik yardım kuyruğunda sosyal mesafeye detayı - Son Dakika

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Silivri'de bin TL'lik yardım kuyruğunda sosyal mesafeye detayı
6 saat önce
Silivri'de bin TL'lik yardım kuyruğunda sosyal mesafeye detayı Sosyal mesafeye dikkat edilen yardım kuyruğu metrelerce uzadı İhtiyaç sahibi ailelere verilecek bin TL'lik yardım için Silivri'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın bulunduğu Özel İdare işhanı'nın önünde bekleyen vatandaşlar,...
Silivri'de bin TL'lik yardım kuyruğunda sosyal mesafeye detayı
Sosyal mesafeye dikkat edilen yardım kuyruğu metrelerce uzadı
İSTANBUL - İhtiyaç sahibi ailelere verilecek bin TL'lik yardım için Silivri'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın bulunduğu Özel İdare işhanı'nın önünde bekleyen vatandaşlar, polisin uyarılarıyla sosyal mesafeye dikkat ederek sıraya geçti.
Silivri'de ihtiyaç sahibi aileler bin'er lira yardıma müracaat etmek için Sosyal Yardımlaşma Vakfının bulunduğu Özel İdare İşhanı önünde toplandı. Vakıf önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlara görevli polisler ekip otosundan anons ederek sosyal mesafe uyarısında bulundu. Kalabalığın arasında bulunan polis memurları ise vatandaşların sosyal mesafeye uygun şekilde sıra beklemesini sağlarken, kuyruk metlerce uzadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:46 Kaynak: İHA
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