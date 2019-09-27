Son Dakika Haberleri: Silivri'de bir bina ile cami mühürlendi
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Silivri'de bir bina ile cami mühürlendi

51 dakika önce

İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Silivri'de bir bina ile cami belediye ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından mühürlendi.

Silivri'de bir bina ile cami mühürlendi, System.String[]
İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Silivri'de bir bina ile cami belediye ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından mühürlendi. Mühürlenen yapılarda detaylı incelemenin yapılacağı öğrenildi.
Silivri açıklarında dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Silivri Belediye ekipleri, vatandaşların bildirdiği binalarda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Alibey Mahallesi Koyuncu Sokak'ta bulunan bir bina boşaltılarak mühürlendi. Bina sakinleri, komşuları ve akrabalarının evlerinde kalmaya başladı. Vatandaşlar için tehdit oluşturulabileceği tespit edilen binada detaylı incelemenin yapılacağı öğrenildi.


"ÖNCEDEN BİZİM BİNAYA KEPÇE GİRDİ"
Boşaltılan binada yaşayan Neşe Salman, "Yandaki ev yapılırken bizim binaya kepçe girdi. O zaman temelini de oynattılar. Ben baya kavga da ettim, sıvadılar o zaman. Ev sahibi kiraya vermişti. Kiracının da haberi yok. Sonradan yapılan duvar dünkü depremde patlayınca telaş yapmış kadın. Telaşa vermiş aramış, bizlere danışmadan. Bizden kimsenin haberi yok. Bizlere danışmadı. Ben dördüncü katta oturuyorum hiçbir şeyimiz yok. Mühürlendi evimiz, dünden beri evimize giremiyoruz. Hiçbir şeyimizi alamadık. Biz ne kadar dışarıda kalacağız? Köyde kardeşimin evinde kalıyorum" dedi.


BİR CAMİ İBADETE KAPATILDI
Ayrıca Semizkumlar Nevşehirliler Camii de belediye ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından mühürlendi. Cami girişine "Silivri ilçemizde yaşanan depremde camimizin bazı bölümlerinde çatlamalar meydana gelmiştir. İkinci bir emre kadar camimiz ibadete kapalıdır" yazısı yazıldı.


SİLİVRİSPOR - MANİSASPOR MAÇI BAŞAK BİR STADA ALINDI
Öte yandan, Silivrispor'un hafta sonu Manisaspor ile yapacağı maç, tedbir amaçlı Çatalcaspor Stadı'na alındı.


- İstanbul
Manisaspor, İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:56 Kaynak: DHA
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