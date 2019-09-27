Son Dakika Haberleri: Silivri'de bir cami riskli bulunarak mühürlendi
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Silivri'de bir cami riskli bulunarak mühürlendi

1 saat önce

Silivri'nin Semizkumlar Mahallesi'nde bulunan Nevşehirliler Camisi, deprem sonrası oluşan çatlaklar nedeniyle mühürlendi.

Silivri'de bir cami riskli bulunarak mühürlendi, System.String[]

Silivri'nin Semizkumlar Mahallesi'nde bulunan Nevşehirliler Camisi, deprem sonrası oluşan çatlaklar nedeniyle mühürlendi.


Silivri merkezli deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına devam edilirken bazıları kamuya ait birçok bina ve tesis risk nedeniyle mühürlenerek boşaltıldı. Semizkumlar Mahallesi'nde bulunan Nevşehirliler Camisi'nde de deprem nedeniyle derin çatlaklar meydana geldi. Yetkililerce yapılan incelemede riskli olabileceği değerlendirilen cami ibadete kapatıldı.


Cami imamı tarafından cemaate anonsla yapılan duyuruda caminin oluşan hasar nedeniyle ibadete ve ziyarete kapatıldığı bildirildi. Bu duyurunun ardından yetkililer caminin giriş kapılarını mühürleyerek camiyi kapattı. - İSTANBUL

Silivri, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:20 Kaynak: İHA
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