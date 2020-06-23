Silivri'de bir fabrikanın çatısı uçtu - Son Dakika
Silivri'de bir fabrikanın çatısı uçtu
Çatısı uçan fabrikanın etrafa saçılan parçaları Fabrikla içerisindeki hasardan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle Silivri'de bir fabrikanın çatısı uçtu içindeki malzemeler zarar gördü.
Çatısı uçan fabrikanın etrafa saçılan parçaları
Fabrikla içerisindeki hasardan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle Silivri'de bir fabrikanın çatısı uçtu içindeki malzemeler zarar gördü.
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23.06.2020 23:57:04. #1.13#
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