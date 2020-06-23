Silivri'de bir fabrikanın çatısı uçtu - Son Dakika

Çatısı uçan fabrikanın etrafa saçılan parçaları

Fabrikla içerisindeki hasardan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle Silivri'de bir fabrikanın çatısı uçtu içindeki malzemeler zarar gördü.