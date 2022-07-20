Silivri'de bir kadın çocuklarına iş yerinden kedi çaldırdı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Silivri'de bir kadın, çocuklarına bir işyerinde bakımı yapılan Scottish fold blue point cinsi kedi yavrusunu çaldırdı. Yavru kedinin çalınma anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Silivri'de bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinde bakımı yapılan anne ve 4 yavrusu bulunan Scottish fold blue point cinsi kedinin, yavrularından biri çalındı. Yavru kedinin bir tanesinin eksik olduğunu gören iş yeri sahibi, güvenlik kamerasının görüntülerini izleyince hırsızlığı tespit edip, polise bildirdi. Görüntülerde bir kadının çocuklarını kedileri çaldırdığı görünce neye uğradığını şaşıran işyeri sahibi aileden şikayetçi oldu.

"Çalmalarını gerek yok isteselerdi sahiplendirirdim"

Yavru kedinin çalınmasına tepki gösteren işyeri çalışanı Muhammed Berber, "Çalmalarına gerek yoktu, gelip insan gibi isteselerdi tüm malzemeleriyle birlikte kendilerine sahiplendirirdim. 3 tane yavru kedimizi bu şekilde sahiplendirdim "dedi.

Muhammed Berber, çalınma olayından dolayı Polis merkezine giderek şikayetçi olduklarını belirterek "Pazar günü gelip baktığımda yavrulardan birinin olmadığını fark ettim. Uyuyordur diyerek dikkate almadım. Pazartesi günü ise işyerine geldiğimde bunların hepsi beni kapıda karşılıyor, bir yavrunun olmadığını görünce kamera kayıtlarını incelediğimde çalan kişilerin etüt yaptıklarını gördüm. Babamın tek kaldığını kolladıklarını gördüm. Kediler dışarı çıkınca fırsatı değerlendirip kediyi kazağının içine koyup arkalarına baka baka gidiyorlar. Kediyi çocuklar alıyor, anneleri de ileride bekliyor. Cezai ehliyeti olmadığını için bu işi çocuklarına yaptırıyor. Çünkü kameraları incelediğimizde 3/4 saat babamı kolluyorlar. Babamın boş kaldığını görünce de alıyorlar. Büyük ihtimalle müşterisini ayarlamışlar, çünkü bu secereli kedilerin maddi değeri çok yüksek, bulunmasını bekliyoruz" dedi.