Son Dakika Haberleri: Silivri'de bir kişi otomobil içinde ölü bulundu
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Silivri'de bir kişi otomobil içinde ölü bulundu

6 saat önce

Silivri'de bir kişi, emniyet şeridinde park halindeki aracın içinde ölü bulundu.

Silivri'de bir kişi otomobil içinde ölü bulundu, System.String[]

Silivri'de bir kişi, emniyet şeridinde park halindeki aracın içinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Edirne istikametinde ters yönde park halinde bir araç gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, emniyet şeridindeki otomobil içinde boynundan iple bağlı bir kişinin cansız bedenine rastladı.

Çevreyi güvenlik şeridine alan ekipler, bölgede bulunan MOBESE kameralarını da inceledi.

Polis, isminin Hakan D. olduğu öğrenilen kişinin ölümüne ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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