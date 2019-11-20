Son Dakika › Güncel › Silivri'de bir kişi otomobil içinde ölü bulundu - Son Dakika
Silivri'de bir kişi otomobil içinde ölü bulundu
6 saat önce
100 Karayolu'ndan görüntü Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntü Silivri'de bir kişi otomobil içinde ölü bulundu Silivri'de bir kişi, emniyet şeridinde park halindeki aracın içinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:04 Kaynak: AA
D-100 Karayolu'ndan görüntü
Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntü Silivri'de bir kişi otomobil içinde ölü bulundu
Silivri'de bir kişi, emniyet şeridinde park halindeki aracın içinde ölü bulundu.
Güleda cinayetinde kan donduran ayrıntı Kedileri vahşice öldürülen kadın, şüphelendiği eski sevgilisinden şikayetçi oldu Güney koreli, yerleştiği diyarbakır'da bıçaklanarak öldürüldü - arşiv Öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş