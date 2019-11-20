Son Dakika Haberleri: Silivri'de bir kişi otomobil içinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Silivri'de bir kişi otomobil içinde ölü bulundu - Son Dakika

Silivri'de bir kişi otomobil içinde ölü bulundu

6 saat önce

100 Karayolu'ndan görüntü Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntü Silivri'de bir kişi otomobil içinde ölü bulundu Silivri'de bir kişi, emniyet şeridinde park halindeki aracın içinde ölü bulundu.

D-100 Karayolu'ndan görüntü

Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntü Silivri'de bir kişi otomobil içinde ölü bulundu

Silivri'de bir kişi, emniyet şeridinde park halindeki aracın içinde ölü bulundu.

Silivri'de bir kişi otomobil içinde ölü bulundu

Silivri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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