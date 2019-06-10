Silivri'de boğulma tehlikesi geçirirken kurtarılan çocuk hastanede öldü
8 saat önce
SİLİVRİ'de ailesiyle birlikte serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirirken son anda cankurtaran ekipleri tarafından kurtarılan 8 yaşındaki Menice İnci Ç., kaldırıldığı hastanede öldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:07 Kaynak: DHA
SİLİVRİ'de ailesiyle birlikte serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirirken son anda cankurtaran ekipleri tarafından kurtarılan 8 yaşındaki Menice İnci Ç., kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, bugün 14.30 sıralarında Gümüşyaka
Altınkumsal mevkiinde meydana geldi. 8 yaşındaki Menice İnci Ç., halk plajında ailesiyle birlikte serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 8 yaşındaki kızın hareketsiz bedenini gören vatandaşlar, cankurtaran ekiplerine haber verdi. Cankurtaran
ekiplerince kurtarılan küçük kız, sudan çıkarıldı. İlk müdahaleyi cankurtaran ekiplerinin yaptığı Menice İnci Ç. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Menice İnci Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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