SİLİVRİ'DE BUDAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTA MAHSUR KALDI - Son Dakika

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

SİLİVRİ'de budamak için çıktığı 10 metrelik ağaçta mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kurfallı Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde yaşandı. Bahçesinde budamak için çıktığı ağaçtan inemeyen bir kişi, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerinde gelen Silivri itfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla vatandaşı bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.