SİLİVRİ'DE BUĞDAY YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE BUĞDAY YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI

23.07.2022 15:59
SİLİVRİ'DE BUĞDAY YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI

SİLİVRİ'De buğday yüklü kamyon alev alev yandı.

SİLİVRİ'De buğday yüklü kamyon alev alev yandı. Alevler  tarlayı da tutuşturunca panik yaşandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Küçükkılıçlı Mahallesi'nde yaşandı. Buğday yüklü kamyon tarlalar arasında ilerlediği sırada alev aldı. Kamyondan yükselen alevler buğday tarlasına sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Silivri Belediyesi su ikmal aracı sevk edildi. Buğday yüklü kamyon ile tarladaki yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Çıkan yangında kamyon kullanılamaz hale gelirken buğday tarlası da zarar gördü.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE BUĞDAY YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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