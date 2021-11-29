Son dakika haberleri! SİLİVRİ'DE BUZDOLABININ PATLADIĞI DAİREDE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

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Silivri'de, buzdolabının patlaması sonucu bir dairede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Alibey Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda yaşandı. Apartmanın en üst katında bulunan dairede mutfaktaki buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İBB Silivri İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın dairede hasara yol açtı.