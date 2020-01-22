Silivri'de buzlanma kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'de buzlanma kazası: 1 ölü - Son Dakika

Silivri'de buzlanma kazası: 1 ölü

14 dakika önce

Silivri'de buzlanan yolda kayan araç, ağaçlık alana uçtu.

Silivri'de buzlanma kazası: 1 ölü, System.String[]

Silivri'de buzlanan yolda kayan araç, ağaçlık alana uçtu. Hurdaya dönen araçta oğluyla birlikte olan adam ölürken, hafif yaralı genç ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 08.45 sıralarında Kavaklı yolunda meydana geldi. 77 AAE 183 plakalı araç sürücüsü 50'li yaşlarda olduğu söylenilen Asım Aydın ve oğlu yolda seyir halindeydi. Buzlanan yolda araçın hakimiyetini kaybeden Aydın, yoldan çıkarak takla attı ve ağaca çarptı. Hurdaya dönen araçtan Aydın'ın oğlu kendi imkanları ile çıktı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Aydın'ın hafif yaralı oğluna müdahale etti. Aydın ise olay yerinde hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken buzlanan yola ekipler tarafından tuz döküldü.

(Murat Delice - Furkan Tan/İHA)

Silivri, Sabah, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü
Çankırı'daki şüpheli ölüm Evinde ölü bulunan kişinin ikametinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı Çin'de ortaya çıkan yeni virüs ABD'ye sıçradı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 09:54:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silivri'de buzlanma kazası: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]