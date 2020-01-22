Silivri'de buzlanma kazası kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de buzlanma kazası kamerada - Son Dakika

Silivri'de buzlanma kazası kamerada

7 saat önce

Silivri'de sürücünün hayatını kaybettiği buzlanma kazası, araç kamerasına yansıdı.

Silivri'de buzlanma kazası kamerada, System.String[]

Silivri'de sürücünün hayatını kaybettiği buzlanma kazası, araç kamerasına yansıdı.


Silivri Kavaklı yolunda sabah saatlerinde yaşanan kazada Asım Aydın yönetimindeki 77 AAE 183 plakalı araç, buzlanan yolda kontrolden çıkarak takla atmıştı. Sürücü Asım Aydın'ın hayatını kaybettiği kaza, diğer bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki aracın önünden geçerek sağ tarafta bulunan ağaçlı alana uçuyor. - İSTANBUL

Kavaklı, Silivri, Sabah, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:22 Kaynak: İHA
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