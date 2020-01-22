Silivri'de buzlanma kazası kamerada - Son Dakika

Silivri'de buzlanma kazası kamerada
7 saat önce
Silivri'de sürücünün hayatını kaybettiği buzlanma kazası, araç kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:22 Kaynak: İHA
Silivri'de sürücünün hayatını kaybettiği buzlanma kazası, araç kamerasına yansıdı.
Silivri Kavaklı yolunda sabah saatlerinde yaşanan kazada Asım Aydın yönetimindeki 77 AAE 183 plakalı araç, buzlanan yolda kontrolden çıkarak takla atmıştı. Sürücü Asım Aydın'ın hayatını kaybettiği kaza, diğer bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki aracın önünden geçerek sağ tarafta bulunan ağaçlı alana uçuyor. - İSTANBUL
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