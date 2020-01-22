Silivri'de buzlanma nedeniyle araç takla attı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'de buzlanma nedeniyle araç takla attı: 1 ölü - Son Dakika

Silivri'de buzlanma nedeniyle araç takla attı: 1 ölü

6 saat önce

Silivri'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.

Silivri'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.

Silivri'den Kavaklı Mahallesi yolu istikametinde seyir halindeki Asım Şahin'in (45) kullandığı 77 AAE 183 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolü kaybederek takla atı. Kazada, araç sürücüsü Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan oğlu yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, çift şeritli yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Kaza sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yolda tuzlama çalışmalarına başladı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Öte yandan, Silivri'de birçok bölgede sabah saatlerinden itibaren araçların üzerinde buzlanma olduğu görüldü. Araçların buz tutan camları, bazı sürücülere zor anlar yaşattı.

Silivri'de buzlanma nedeniyle araç takla attı: 1 ölü

Silivri, Kavaklı, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:51 Kaynak: AA
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