Silivri'de buzlanma nedeniyle araç takla attı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'de buzlanma nedeniyle araç takla attı: 1 ölü - Son Dakika

Silivri'de buzlanma nedeniyle araç takla attı: 1 ölü

6 saat önce

Silivri'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.

Silivri'de buzlanma nedeniyle araç takla attı: 1 ölü, System.String[]

Silivri'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.

Silivri'den Kavaklı Mahallesi'ne seyir halindeki Asım Aydın'ın (45) kullandığı 77 AAE 183 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, araç sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Bu arada, kentte birçok bölgede sabah saatlerinden itibaren araçların üzerinin buzlandığı görüldü. Araçların buz tutan camları, bazı sürücülere zor anlar yaşattı.

Silivri, Kavaklı, Aydın, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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