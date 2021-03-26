SİLİVRİ'DE CAMİNİN ELEKTRİK PANOSUNDA YANGIN - Son Dakika

SİLİVRİ'de camide elekrik panosunda yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangını itfaiye kısa sürede söndürdü.

Yeni Mahalle D-100 kenarında bulunan caminin zemin katında 14.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosunda çıktığı öğrenilen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, panodaki yangını kısa sürede söndürdü. Polis yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.