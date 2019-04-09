Son Dakika Haberleri: Silivri'de Çatı Yangını

Silivri'de Çatı Yangını

1 saat önce

Silivri'de bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Silivri'de bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Selimpaşa Mahallesi'ndeki iki katlı villanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine Silivri ve Selimpaşa itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatıdaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıktığı noktada hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:39 Kaynak: AA
Selimpaşa, İtfaiye, Silivri, Güncel
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