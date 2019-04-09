Silivri'de Çatı Yangını
1 saat önce
Silivri'de bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Silivri
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:39 Kaynak: AA
'de bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Selimpaşa
Mahallesi'ndeki iki katlı villanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine Silivri ve Selimpaşa itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çatıdaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıktığı noktada hasar oluştu.
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