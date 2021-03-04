Silivri'de cezaevinden izin çıkıp yeğenini bıçaklayan dayı tutuklandı - Son Dakika
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Silivri'de cezaevinden izin çıkıp yeğenini bıçaklayan dayı tutuklandı

04.03.2021 22:28

SİLİVRİ'de cezaevinden izinli çıkarak yeğeni Gülseren İ.'yi 5 bıçak darbesiyle yaralayan dayı Vedat A. tutuklandı.

SİLİVRİ'de cezaevinden izinli çıkarak yeğeni Gülseren İ.'yi 5 bıçak darbesiyle yaralayan dayı Vedat A. tutuklandı.

Olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan çay bahçesinde dün saat 18.30 sıralarında yaşandı. Cezaevinden izinli çıkan ve hırsızlıktan kaydı bulunan 44 yaşındaki Vedat A., 21 yaşındaki yeğeni Gülseren İ.'yi 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Gülseren İ. hastanede tedavi altına alınırken, Vedat A. yakalanarak gözaltına alındı.

Vedat A. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği Vedat A. "Kasten yaralama" suçundan mahkemece tutuklanarak Metris Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Şüpheli adliye çıkışında basın mensuplarına, "Aslanlar gibi cezamı yatmaya gidiyorum, çıkınca küçüğünü vuracağım" diye seslendi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Atatürk Caddesi, Silivri, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de cezaevinden izin çıkıp yeğenini bıçaklayan dayı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri'de cezaevinden izin çıkıp yeğenini bıçaklayan dayı tutuklandı - Son Dakika
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