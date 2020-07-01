Silivri'de çiftçiye ücretsiz arpa tohumu desteği - Son Dakika

Silivri'de çiftçiye ücretsiz arpa tohumu desteği

Esma MURAT- Doğan GÜNDOĞDU İSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs sonrası önemi daha da artan tarım için, yerli ve milli tarımsal üretim faaliyetleri hızla devam ediyor. Silivri Belediyesi'de 'Çiftçiye Tohum Desteği' projesi kapsamında sertifikalı yerli arpa tohumu elde etmek için çiftçilere ücretsiz sertifikalı yerli arpa tohumu dağıttı.Silivri Gümüşyaka Mahallesinde de sertifikalı yerli arpa tohumları hasadı başladı.

Koronavirüs salgını, tarım sektörünün dünyadaki stratejik önemini bir kez daha gösterdi. Koronavirüs sonrası önemi daha da artan tarım için, yerli üretim çalışmalar da artırıldı. Silivri Belediyesi? de 'Çiftçiye Tohum Desteği' Projesi kapsamında sertifikalı yerli arpa tohumu elde etmek için ekim yapılan 300 dönüm arazide hasata başladı. Hasadın ardından elde edilecek ürün ve çıkacak samanlar tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

'AMACIMIZ DAR GELİRLİ ÇİFTÇİMİZE VE HAYVANCIMIZA DESTEK OLMAZ'

Amacımız dar gelirli çiftçi ve hayvancılık yapan vatandaşa destek olmak diyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz şunları söyledi 'İstanbul'un en verimli toprakları olan Silivri'deyiz. Silivri Belediye Başkanı olarak yola çıktığımız ilk günden beri 'marka kent Silivri'nin en önemli lokomotifler biri tarım ve hayvancılıkla katma değer katmış çiftçilerimiz ve tarım olacak' dedik. Bizlerde dar gelirli çiftçimize ve hayvancımıza destek olma adına onlara ücretsiz arpa tohumu desteği veriyoruz. Bu desteği de şu şekilde sağlıyoruz. Silivri Belediyesi'nin daha önce hiç ekilmeyen, boşta duran 300 dönümlük bir arazisini kullandık. Buradan çıkacak 150 tonluk bir arpayı da 600 çiftçimize bölüştürdük. Aynı zamanda ek hibe olarak hiçbir ücret almadan onlara tohum desteği verdik. 600 çiftçimiz de bu alınan destek ile her biri onar dönüm arazilerine ekebilecek?

KORONAVÜRÜS SÜRECİNDE TARIMIN ÖNEMİN BİR KEZ DAHA ANLADIK

Yılmaz, Koronavirüs salgını döneminde tarımın önemini bir kez daha gördük dedi ve ekledi'Geliriniz ne olursa olsun koronavirüs döneminde sadece üç öğün yemek yiyebileceğimizin farkına vardık. Bu dönemde Restoranlar kapalıydı, sadece tarım ve gıdanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Ama unutmayalım biz ülke olarak yerli ve milli üretime destek vermeye devam edeceğiz. Silivri'deki temelleşen ve üretimden vazgeçen insanlarımızı tekrar toprağa döndürmek amacımız. Hemşerilerim şunu bilsinler beş yıl içerisinde Silivri'deki tarım toprakları imarlı topraklardan daha değerli olacak?

'BİZLER YERLİ TOHUM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ'

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk ise 'Silivri Belediyesinin bu çalışması diğer bütün belediyelere örnek olacaktır. Dünyadaki temel sektör tarım biz de bunun pandemi sürecinde tekrar hatırladık. Ülkemizde de bu projeyle tarımın önemi bir kez daha altını çizmiş oldu. Hem Bakanlığımız hem Belediyemiz tarımın bilincini biraz daha ortaya çıkarmış oldu. Bizler de Türkiye'deki tohum üreticileri olarak zaten yerli tohum çalışmalarına devam ediyoruz' dedi

Ücretsiz arpa tohumu ve saman desteği sağlanan çiftçilerden Mümin Orhan 'Belediye Başkanımızın yapmış olduğu bu etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Bizlerin de ihtiyacı vardı' diye konuştu. Hayvancılık yapan Mustafa Oluk ise 'Otuz üç senenin sonunda emekli oldum. Hayvancılık yapıyorum, eskiden satıyordum. Ama şimdi anca kendimize yetecek kadar yapabiliyorum. Bizlere yardım ettiği için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Artık her şey hormonlu, Türkiye'de tarım bölgesi olduğu için elbirliğiyle kalkınmamız lazım, nüfus çoğalıyor yerli üretime dönmemiz gerekiyor' dedi.