Silivri'de çiftlik evinde çatı yangını

SİLİVRİ, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan iki katlı çiftlik evinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Silivri ve Selimpaşa İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

- İstanbul