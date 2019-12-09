Silivri'de çiftlik evinde çatı yangını
6 saat önce
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan iki katlı çiftlik evinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:28 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA
Silivri, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan iki katlı çiftlik evinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Silivri ve Selimpaşa İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Evi yanan 13 yaşındaki çocuğun, köpeğine olan düşkünlüğü duygulandırdı Beyoğlu'nda korku dolu anlar Ukrayna'da bir okulda çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi