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Silivri'de çiftlik evinde çatı yangını

6 saat önce

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan iki katlı çiftlik evinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan iki katlı çiftlik evinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Silivri ve Selimpaşa İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Silivri'de çiftlik evinde çatı yangını

Kavaklı, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:28 Kaynak: DHA
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