Son Dakika Haberleri: Silivri'de Çin'e 'Doğu Türkistan' Tepkisi

Silivri'de Çin'e 'Doğu Türkistan' Tepkisi

1 saat önce

SİLİVRİ'de AK Parti, İHH ve TÜGVA üyeleri çarşı meydanında toplanarak Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalara tepki gösterdi.

Silivri'de Çin'e 'Doğu Türkistan' Tepkisi, System.String[]
SİLİVRİ'de AK Parti, İHH ve TÜGVA üyeleri çarşı meydanında toplanarak Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalara tepki gösterdi.   

AK Parti Silivri Gençlik Kolları Başkanlığı, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Silivri Şubesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Silivri Şubesi tarafından Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalar protesto edildi.

Cuma namazı çıkışı çarşı meydanında toplanan çok sayıda kişi, Çin'e tepki gösterdi. AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Ülkü Ocakları Bölge Başkanı Erhan Özkök eyleme destek verdi. İlçede yaşayan Doğu Türkistanlı vatandaşlar da eyleme katıldı. 

İHH üyesi Berkay Hasan Erdem tarafından okunan bildiride, "İnsanın öldüğü her yer bizim bağrımızdır. Bombalasanız da, darbe yapsanız da, direneceğiz ve Hakk'ı savunacağız" diye konuştu. 

Doğu Türkistanlı Nurhanım Sıddık ise 4 sene önce Silivri'ye geldiklerini ifade ederek, "Yaşadıklarımızı anlatmamıza burada zaman yetmez. Oradaki kardeşlerimle iletişim kuramıyorum ve onlara ulaşamıyorum. Tüm özgürlükleri ellerinden alındı. Türk kardeşlerimizden bizlere sahip çıkmalarını rica ediyorum" diye konuştu. 

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:21 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Silivri, Güncel
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