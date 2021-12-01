SİLİVRİ'DE CİNAYET DAVASINDA 'MÜEBBET HAPİS' GERGİNLİĞİ - Son Dakika

Çatalca'da geçen yıl emlakçı Osman Gül'ün ormanlık alanda başına çekiçle vurularak öldürülmesine ilişkin Bekir Dal'ın yargılandığı davanın dün görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Dal hakkında müebbet hapis cezası kararı verdi. Maktulün ailesi, cezayı yetersiz bularak karara tepki gösterince adliye önünde gerginlik yaşandı.

Emlakçı Osman Gül, geçen yıl 18 Eylül Cuma günü, ormanlık alanda ölü bulundu. Çok yönlü araştırma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma İstihbarat ekipleri, katil zanlısı Bekir Dal'ı olay yerinde bulunan arsa satış ilanındaki telefon numarasından tespit ederek, yakaladı. Gül'ü başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf eden ve kendisi de emlakçı olan Dal hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın dün Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde dördüncü duruşması görüldü.

Ellerinde 'Adalet istiyoruz' ve 'Bekir Dal'a idam istiyoruz' yazılı dövizler taşıyan maktulün yakınları, duruşma öncesinde adliye önünde toplandı. Yaklaşık 1 saat görülen duruşmada mahkeme kararını açıklayarak, Bekir Dal hakkında müebbet hapis cezası kararı verdi. Dal'a herhangi bir indirim uygulanmayacağı kararı da çıktı. Cinayetin tasarlayarak ve eziyet çektirilerek işlendiğini iddia ederek, sanığa 2 kez ağırlaştırılmış hapis talep eden maktulün ailesi, karara tepki gösterdi. Adliyeye girmek isteyen grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada fenalaşarak baygınlık geçiren maktul Osman Gül'ün annesi, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maktulün ailesinin Avukatı Nüket Aydın, Bugün, Çatalca'da geçen yıl eylül ayında, vahşice katledilen Osman Gül'ün son duruşması vardı. Sanık Bekir hakkında indirimsiz müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması kararı verildi. Bizim talebimiz, bu cinayetin tasarlayarak ve eziyet çektirilerek işlenmesi nedeniyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesiydi. Bu yönden itirazımız olacak. Ancak sevindiğimiz nokta, hiçbir şekilde haksız tahrik indirimi ve iyi hal indiriminin uygulanmaması. Biz sanığın cezaevinden çıkmamasını istiyoruz. Çünkü tamamen vahşice tasarlayarak işlenmiş bir cinayet, 5 çocuk geride kalmış, aile çok üzgün. Toplumda infial yaratan bir cinayetle karşı karşıyız dedi.