Üye Girişi
SİLİVRİ'DE CİNAYET DAVASINDA 'MÜEBBET HAPİS' GERGİNLİĞİ - Son Dakika

SİLİVRİ'DE CİNAYET DAVASINDA 'MÜEBBET HAPİS' GERGİNLİĞİ

01.12.2021 09:32

Çatalca'da geçen yıl emlakçı Osman Gül'ün ormanlık alanda başına çekiçle vurularak öldürülmesine ilişkin Bekir Dal'ın yargılandığı davanın dün görülen duruşmasında karar çıktı.

Çatalca'da geçen yıl emlakçı Osman Gül'ün ormanlık alanda başına çekiçle vurularak öldürülmesine ilişkin Bekir Dal'ın yargılandığı davanın dün görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Dal hakkında müebbet hapis cezası kararı verdi. Maktulün ailesi, cezayı yetersiz bularak karara tepki gösterince adliye önünde gerginlik yaşandı.

Emlakçı Osman Gül, geçen yıl 18 Eylül Cuma günü, ormanlık alanda ölü bulundu. Çok yönlü araştırma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma İstihbarat ekipleri, katil zanlısı Bekir Dal'ı olay yerinde bulunan arsa satış ilanındaki telefon numarasından tespit ederek, yakaladı. Gül'ü başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf eden ve kendisi de emlakçı olan Dal hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın dün Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde dördüncü duruşması görüldü.

Ellerinde 'Adalet istiyoruz' ve 'Bekir Dal'a idam istiyoruz' yazılı dövizler taşıyan maktulün yakınları, duruşma öncesinde adliye önünde toplandı. Yaklaşık 1 saat görülen duruşmada mahkeme kararını açıklayarak, Bekir Dal hakkında müebbet hapis cezası kararı verdi. Dal'a herhangi bir indirim uygulanmayacağı kararı da çıktı. Cinayetin tasarlayarak ve eziyet çektirilerek işlendiğini iddia ederek, sanığa 2 kez ağırlaştırılmış hapis talep eden maktulün ailesi, karara tepki gösterdi. Adliyeye girmek isteyen grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada fenalaşarak baygınlık geçiren maktul Osman Gül'ün annesi, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maktulün ailesinin Avukatı Nüket Aydın, Bugün, Çatalca'da geçen yıl eylül ayında, vahşice katledilen Osman Gül'ün son duruşması vardı. Sanık Bekir hakkında indirimsiz müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması kararı verildi. Bizim talebimiz, bu cinayetin tasarlayarak ve eziyet çektirilerek işlenmesi nedeniyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesiydi. Bu yönden itirazımız olacak. Ancak sevindiğimiz nokta, hiçbir şekilde haksız tahrik indirimi ve iyi hal indiriminin uygulanmaması. Biz sanığın cezaevinden çıkmamasını istiyoruz. Çünkü tamamen vahşice tasarlayarak işlenmiş bir cinayet, 5 çocuk geride kalmış, aile çok üzgün. Toplumda infial yaratan bir cinayetle karşı karşıyız dedi.

SİLİVRİ'DE CİNAYET DAVASINDA 'MÜEBBET HAPİS' GERGİNLİĞİ
SİLİVRİ'DE CİNAYET DAVASINDA 'MÜEBBET HAPİS' GERGİNLİĞİ
SİLİVRİ'DE CİNAYET DAVASINDA 'MÜEBBET HAPİS' GERGİNLİĞİ
SİLİVRİ'DE CİNAYET DAVASINDA 'MÜEBBET HAPİS' GERGİNLİĞİ
SİLİVRİ'DE CİNAYET DAVASINDA 'MÜEBBET HAPİS' GERGİNLİĞİ

Osman Gül, Mahkeme, Cinayet, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE CİNAYET DAVASINDA 'MÜEBBET HAPİS' GERGİNLİĞİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da sır ölüm! Lüks semtteki otel odasında ölü olarak bulundu 10:52 İstanbul'da sır ölüm! Lüks semtteki otel odasında ölü olarak bulundu Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı 10:45 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak? 10:38 Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Yatak odasında eşini iç çamaşırlı şekilde arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 10:10 Yatak odasında eşini iç çamaşırlı şekilde arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam 09:53 Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! 09:30 Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti 08:08 Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti

Son Dakika Haberleri
10:52 İstanbul'da sır ölüm! Lüks semtteki otel odasında ölü olarak bulundu
10:44 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı
10:43 30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler!
10:38 Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak?
10:25 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olursanız doları nasıl düşüreceksiniz?" sorusuna cevap
10:24 Yargı'da herkes kendi çirkinlikleriyle yüzleşecek mi?
10:22 Leyla Süleymanova, boksör Sinan Ulutürk'e boşanma davası açtı!
10:19 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?
10:16 Mardin'de yeni bir böcek türüne eski Tarım Bakanı İyriboz'un adını verdiler
10:04 Yeniçağ yazarından "siyasi suikast" uyarısı: CHP mitingine suikast düzenlenebilir
Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi tek kişilik odalarda kalıyor! Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi tek kişilik odalarda kalıyor!         
10:57
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
10:45
30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler! 30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler!         
10:43
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok         
08:06
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 11:02:54. #1.13#
SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE CİNAYET DAVASINDA 'MÜEBBET HAPİS' GERGİNLİĞİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement