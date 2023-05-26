Silivri'de 5'li cinayet zincirinde gözaltı sayısı 7'ye yükseldi! Aralarında Sevgi Demirci'nin kızı da var - Son Dakika
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Silivri'de 5'li cinayet zincirinde gözaltı sayısı 7'ye yükseldi! Aralarında Sevgi Demirci'nin kızı da var

26.05.2023 19:17

Silivri'de Sevgi Demirci ve iki çocuğunu öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Ü.Y. ve Ö.Y.'nin, daha önce de iki kişiyi daha öldürdüklerini itiraf etmesi üzerine Çatalca'da da kazı çalışmaları yapıldı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınanların sayısının da 7'ye yükseldiği öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında öldürülen Sevgi Demirci'nin hayatta olan kızının da olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci'nin yakınları, 25 Ocak 2021 tarihinden bu yana Demirci'den ve iki çocuğundan haber alınamadığını söyleyerek yardım istemiş, ardından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

Silivri'de 5'li cinayet zincirinde gözaltı sayısı 7'ye yükseldi! Aralarında Sevgi Demirci'nin kızı da var

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Yapılan soruşturmada Silivri, Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve çocukları, 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki kızı Rümeysa Polat'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuştu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayın faili olarak gözaltına alınan Ü.Y. ve Ö.Y.'den alınan bilgilerde 2017 ve 2018 yıllarından beri kayıp olan iki kişinin daha öldürüldüğü tespit edilmişti.

Silivri'de 5'li cinayet zincirinde gözaltı sayısı 7'ye yükseldi! Aralarında Sevgi Demirci'nin kızı da var

CESETLERE ULAŞILAMADI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada önce suçlamaları kabul etmeyen Ü.Y. ve Ö.Y. daha sonra cinayetleri itiraf ettikleri belirtildi. Şüphelilerin gösterdiği yerlerde polis tarafından kazı çalışmaları yapılmaya devam ediliyor. Ancak şu ana kadar öldürüldükleri ortaya çıkan Erdoğan Polat ve Mücahit Polat'ın cesetlerine ulaşılamadığı belirtildi.

Silivri'de 5'li cinayet zincirinde gözaltı sayısı 7'ye yükseldi! Aralarında Sevgi Demirci'nin kızı da var

GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Polis soruşturmasında gözaltı sayısı ise 7'ye yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Sevgi Demirci'nin kızının da olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 7 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Silivri'de 5'li cinayet zincirinde gözaltı sayısı 7'ye yükseldi! Aralarında Sevgi Demirci'nin kızı da var
Kaynak: DHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de 5'li cinayet zincirinde gözaltı sayısı 7'ye yükseldi! Aralarında Sevgi Demirci'nin kızı da var - Son Dakika
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