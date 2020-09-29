Son dakika haber! Silivri'de çocuğun metal parçaya sıkışan parmağı operasyonla kurtarıldı - Son Dakika

SİLİVRİ'de 2 yaşındaki çocuk, oyun oynarken parmağını metal kapı kolu yuvasına sıkışıtırdı. Ailesi tarafından götürüldüğü hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri metal kapı kolu yuvasını keserek çocuğun parmağını kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Selimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Adem D. adlı çocuk, evlerinde oyun oynadığı sırada metal kapı kolu yuvasına parmağını sıkıştırdı. Tüm uğraşlarına rağmen parmağı sıkıştığı yerden çıkaramayan ailesi, küçük Adem'i Silivri Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Acil serviste de parmak çıkarılamayınca itfaiye ekipleri çağrıldı. Silivri İtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarının uzun uğraşları sonucu, metal kapı kolu yuvası kesilerek çocuğun parmağı kurtarıldı. Küçük Adem, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken ailesi ekiplere teşekkür etti.