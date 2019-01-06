Son Dakika Haberleri: Silivri'de Çocuklar Kar Sevincini Kayarak Yaşadılar

Silivri'de Çocuklar Kar Sevincini Kayarak Yaşadılar

30 dakika önce

SİLİVRİ Danamandıra'da kar sevinci yaşayan çocuklar, tepelik alanlardan kızak, bidon ve naylon poşetlerle kayarak doyasıya eğlendiler.

Silivri'de Çocuklar Kar Sevincini Kayarak Yaşadılar, System.String[]
SİLİVRİ  Danamandıra'da kar sevinci yaşayan çocuklar, tepelik alanlardan kızak, bidon ve naylon poşetlerle kayarak doyasıya eğlendiler. 

Silivri'nin kuzey bölgelerinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Danamandıra'da hava sakinliğini fırsat bilen çocuklar, tepelik alanlarda bidon ve naylon poşetler ile kayarak büyük sevinç yaşadı. Danamandıra Mahalle Stadında ise çocuklar, kardan kale yapıp kartopu oynadı.

Diğer yandan Kağıthane'den kar görmek için Danamandıra'ya geldiğini söyleyen Ömer Pehlivanoğlu, "İstanbul merkezine kar yağmadığı için biz de Trakya'ya gidelim dedik. Çocuklar durmuyor, kar görmek için sürekli baskı yapıyordu. Biz de arkadaşlarımız aracılığıyla Danamandıra'ya geldik. Şuanda çocuklar kayarak eğleniyorlar" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:18 Kaynak: DHA

İstanbul, Danamandıra, Silivri, Güncel
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