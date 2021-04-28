Silivri'de çökme ihtimali olan binanın yıkımına otomobiliyle engel olmaya çalıştı - Son Dakika

Silivri'de çökme ihtimali olan binanın yıkımına otomobiliyle engel olmaya çalıştı

28.04.2021 10:23
Silivri'de çökme ihtimali olan binanın yıkımına otomobiliyle engel olmaya çalıştı, System.String[]

SİLİVRİ'de bir kişi, yıkımına karar verilen 2 katlı binanın kendisine ait olduğunu iddia ederek yıkıma engel olmaya çalıştı.

SİLİVRİ'de bir kişi, yıkımına karar verilen 2 katlı binanın kendisine ait olduğunu iddia ederek yıkıma engel olmaya çalıştı. Otomobilini binanın önüne park ederek yıkıma engel olmaya çalışan kişiye, Zabıta Müdürü Uğur Tozlu, "Yer Maliye Bakanlığı'na, binada Belediyemize ait. Elimizde yıkım kararı var" dedi. Tartışmaların ardından otomobil binanın önünden kaldırıldı, bina yıkıldı. Silivri'de Değirmenköy Mahallesi'nde bulunan ve çökme tehlikesi olduğu gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında 40 yıllık 2 katlı binanın yıkımına karar verildi. Silivri Belediyesi'ne ait olan, yerin ise Maliye Bakanlığı'na ait olduğu belirtilen binayı yıkmak için, Silivri Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri dün harekete geçti. Yıkım öncesinde bir süre kiracı olarak faaliyet gösterdiğini öne süren Cevat Karabostan isimli bir kişi, yıkımına karar verilen binanın kendisine ait olduğunu iddia ederek, otomobilini binanın önüne çekti, yıkıma engel olmaya çalıştı. Cevat Karabostan bir süre, Silivri Belediyesi Zabıta Müdürü Uğur Tozlu ile tartıştı. Zabıta Müdürü Tozlu, Karabostan'a "Yer Maliye Bakanlığı'na, binada Belediyemize ait. Sana neden tebliğ edelim. Elimizde yıkım kararı var. Bu bina İmar Kanunun 39. Maddesi'ne göre, tehlike arz ettiği için yıkılıyor. Yasal olmayan yere ısrarla benim yerim diyorsunuz, Tapunuz yok, kira sözleşmeniz yok. Birileri seni yanılmış, yapı kayıt aldırmış olabilir sana ama yapı kayıt benim diye bina benim diyemezsin ki"  diyerek durumu anlatmaya çalıştı. Jandarma ekipleri, Cevat Karabostan'ı olay yerinden uzaklaştırırken, otomobilde binanın önünden çekildi. Daha sonra 2 katlı metruk bina 20 dakika süren çalışmanın ardından yıkımı gerçekleştirildi.

KARABOSTAN: HUKUKSUZ BİR DAVRANIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Cevat Karabostan yaptığı açıklamada ise,  "Zabıta ekipleri gelerek binamı yıkıyor. Cumhurbaşkanlığı'nın vermiş olduğu yapı kayıt belgesi kararına göre aykırı ve hukuksuz bir davranış olduğunu düşünüyorum. Binaya gelip herhangi bir işlem yapılmadan dış görüşüne göre binamı yıkıyorlar" dedi.

(Fotoğraf)


Silivri'de çökme ihtimali olan binanın yıkımına otomobiliyle engel olmaya çalıştı
Silivri'de çökme ihtimali olan binanın yıkımına otomobiliyle engel olmaya çalıştı
Silivri'de çökme ihtimali olan binanın yıkımına otomobiliyle engel olmaya çalıştı
Silivri'de çökme ihtimali olan binanın yıkımına otomobiliyle engel olmaya çalıştı
Silivri'de çökme ihtimali olan binanın yıkımına otomobiliyle engel olmaya çalıştı
Silivri'de çökme ihtimali olan binanın yıkımına otomobiliyle engel olmaya çalıştı
Silivri'de çökme ihtimali olan binanın yıkımına otomobiliyle engel olmaya çalıştı
Silivri'de çökme ihtimali olan binanın yıkımına otomobiliyle engel olmaya çalıştı
Silivri'de çökme ihtimali olan binanın yıkımına otomobiliyle engel olmaya çalıştı

Silivri Belediyesi, Maliye Bakanlığı, Otomobil, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri'de çökme ihtimali olan binanın yıkımına otomobiliyle engel olmaya çalıştı - Son Dakika


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