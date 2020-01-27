Silivri'de çöp kamyonu ile TIR çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'de çöp kamyonu ile TIR çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Silivri'de çöp kamyonu ile TIR çarpıştı: 1 ölü

6 saat önce

SİLİVRİ TEM otoyolunda çöp kamyonu ile İSTAÇ çöp atık TIR'ının çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Silivri'de çöp kamyonu ile TIR çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
SİLİVRİ TEM otoyolunda çöp kamyonu ile İSTAÇ çöp atık TIR'ının çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah 07.30 sularında Silivri TEM otoyolu Çerkezköy istikametinde, Mustafa Batmaz yönetimindeki İSTAÇ Çöp TIR'ı bir başka çöp kamyonu ile seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatarak yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabilen İSTAÇ aracının şoförü bulunduğu kabininde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Mustafa Batmaz bulunduğu yerden sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İstanbul
İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:26 Kaynak: DHA
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