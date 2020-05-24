SİLİVRİ'DE DAİRE YANGINI; MUTFAK KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika

Silivri'de 3 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında mutfak küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Selimpaşa Merkez Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın 3. katındaki dairenin mutfağında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, evin diğer odalarına sıçramadan söndürülürken mutfak kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.