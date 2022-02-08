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Silivri'de dehşet: Ağabeyi ve yengesini vurdu - Son Dakika

Silivri'de dehşet: Ağabeyi ve yengesini vurdu

08.02.2022 21:33
Silivri'de dehşet: Ağabeyi ve yengesini vurdu

Silivri'de bir kişi, çıkan tartışmada eşiyle ayrılmasına sebep oldukları gerekçesiyle ağabeyi ve yengesini vurdu.

Silivri'de bir kişi, çıkan tartışmada eşiyle ayrılmasına sebep oldukları gerekçesiyle ağabeyi ve yengesini vurdu. Kurşunların hedefi olan çift olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Silivri Yenimahalle Bilen Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Celal K. ile ağabeyi Ahmet K. ve yengesi Türkan K. arasında tartışma çıktı. Tartışmada silahını çeken Celal K., eşiyle ayrılmasına sebep oldukları gerekçesiyle yengesi Türkan K. ve ağabeyi Ahmet K.'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kurşunların hedefi olan yenge Türkan K. ile Ahmet K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişiyi vurduğunu söyleyen Celal K., polise teslim oldu. Cinayet zanlısı gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

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Cinayet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de dehşet: Ağabeyi ve yengesini vurdu - Son Dakika


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