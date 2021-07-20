Silivri'de dehşet anları! Yürüyüş yapmak için çıktı, kurşun yağmuruna tutuldu - Son Dakika

Silivri'de dehşet anları! Yürüyüş yapmak için çıktı, kurşun yağmuruna tutuldu

Silivri'de yaya yolu üzerinde yürüyüş yapan kadın, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yere yığılan yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saat 21.30 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de yaşanan olayda, yaya yolu üzerinde yürüyüş yapan genç kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. YERDE YARDIM BEKLEDİ Saldırıyı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan kadın yerde yardım beklerken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptığı ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞAHIS ARANIYOR Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinde projektörlerle silah ve boş kovan aradı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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