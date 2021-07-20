Saat 21.30 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de yaşanan olayda, yaya yolu üzerinde yürüyüş yapan genç kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
Saldırıyı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan kadın yerde yardım beklerken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptığı ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinde projektörlerle silah ve boş kovan aradı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Silivri'de dehşet anları! Yürüyüş yapmak için çıktı, kurşun yağmuruna tutuldu - Son Dakika