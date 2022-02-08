Silivri'de dehşet: Kardeşini ve yengesini vurdu - Son Dakika

Silivri'de bir kişi, çıkan tartışmada eşiyle ayrılmasına sebep oldukları gerekçesiyle kardeşini ve yengesini vurdu. Kurşunların hedefi olan çift olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Silivri Yenimahalle Bilençıkmazı Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Celal K. (54) ile kardeşi Ahmet K. (47) ve yengesi Türkan K. (55) arasında tartışma çıktı. Tartışmada silahını çeken Celal K., eşiyle ayrılmasına sebep oldukları gerekçesiyle yengesi Türkan K. ve kardeşi Ahmet K.'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kurşunların hedefi olan yenge Türkan K. ile Ahmet K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişiyi vurduğunu söyleyen Celal K., polise teslim oldu. Cinayet zanlısı gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL