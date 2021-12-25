Silivri'de dehşet: Yanmış kadın cesedi bulundu - Son Dakika

- Silivri'de dehşet: Yanmış kadın cesedi bulundu

10 gün önce düşük yaptığı belirlenen İran uyruklu kadın, piknik alanında üzerine benzin dökerek kendisini yaktı

Oyuncak ayı ve bavuluyla piknik alanına gelen genç kadın intihar etti

İSTANBUL - Silivri'de sokak hayvanlarını beslemek için ormanlık alana gelen vatandaşlar, yanmış kadın cesedi buldu. Yapılan araştırmada İran uyruklu kadının bir hafta önce düşük yaptığı ve piknik alanında üzerine benzin dökerek kendisini yaktığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, saat 12.00 sıralarında sokak hayvanlarını beslemek için Ortaköy Millet Bahce piknik alanı mevkiine gelen vatandaşlar bir yanmış kadın cesedi buldu. Gördükleri manzara karşısında dehşete kapılan vatandaşlar jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayın ayrıntılarını ortaya çıkardı. 10 gün önce düşük yaptığı belirlenen İran uyruklu Fariba Feizi isimli kadının dün saat 14.00'te ticari taksiyle bir benzinliğe gelerek benzin aldığı belirlendi. Yanında bavul ile oyuncak bir ayısı olan kadın, piknik alanına yakın bir noktada taksiden inerek bir masaya oturdu. Bir süre sonra benzini üzerine döken kadının kendisini yakarak intihar ettiği belirlendi. Ardından taksiciyi bulan ekipler, sürücüyü olay yerine getirerek olanları anlattırdı. Öte yandan kadının kocası da olay yerine gelerek cesedi teşhis ederken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.