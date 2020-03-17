SİLİVRİ'DE DENİZ ÇEKİLDİ; ADACIKLAR OLUŞTU - Son Dakika

SİLİVRİ'DE DENİZ ÇEKİLDİ; ADACIKLAR OLUŞTU
6 saat önce
Uğur Samet AVCI / Silivri'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:01 Kaynak: DHA
Uğur Samet AVCI/ Silivri'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi. Denizin çekilmesiyle, kum adaları oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Silivri sahilinden görüntüler
-Genel detaylar
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