SİLİVRİ'DE DENİZ ÇEKİLDİ; ADACIKLAR OLUŞTU - Son Dakika

SİLİVRİ'DE DENİZ ÇEKİLDİ; ADACIKLAR OLUŞTU
6 saat önce
Uğur Samet AVCI / Silivri'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:48 Kaynak: DHA
Uğur Samet AVCI/ Silivri'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi. Denizin çekilmesiyle, kum adaları oluştu.
Silivri'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi. Silivri Sahili Kordon boyundaki deniz suyunun çekilmesiyle, kum adaları oluştu. Denizin çekilmesini izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarının kemaralarıyla görüntüledi.
Görüntü Dökümü:
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-Silivri sahilinden görüntüler
-Genel detaylar
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