Silivri'de Deniz Çekilmesi
1 saat önce
Silivri sahil şeridinde gelgit nedeniyle deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi.
Silivri
sahil şeridinde gelgit nedeniyle deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi.
Suyun çekildiği yerlerde küçük adacıklar ortaya çıktı. Kordon boyunda yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz suyunun çekilmesini cep telefonlarıyla görüntüledi.
Deniz suyunun çekilmesiyle oluşan adacıklarda martılar renkli görüntüler oluşturdu.
Ayrıca denizin çekilmesiyle deniz anaları ve çöpler ortaya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:29 Kaynak: AA
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