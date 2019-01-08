Son Dakika Haberleri: Silivri'de Deniz Çekilmesi

Silivri'de Deniz Çekilmesi

1 saat önce

Silivri sahil şeridinde gelgit nedeniyle deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi.

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Silivri sahil şeridinde gelgit nedeniyle deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi.

Suyun çekildiği yerlerde küçük adacıklar ortaya çıktı. Kordon boyunda yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz suyunun çekilmesini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Deniz suyunun çekilmesiyle oluşan adacıklarda martılar renkli görüntüler oluşturdu.

Ayrıca denizin çekilmesiyle deniz anaları ve çöpler ortaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:29 Kaynak: AA

Silivri, Güncel
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