Son Dakika Haberleri: Silivri'de Deniz Kahverengi Oldu, Balıkçı Tekneleri Zarar Gördü

Silivri'de Deniz Kahverengi Oldu, Balıkçı Tekneleri Zarar Gördü

1 saat önce

İstanbul DHA - SİLİVRİ'de deniz sağanak yağış ve lodosun ardından kahverengiye büründü.

Silivri'de Deniz Kahverengi Oldu, Balıkçı Tekneleri Zarar Gördü, System.String[]
İstanbul DHA - SİLİVRİ'de deniz sağanak yağış ve lodosun ardından kahverengiye büründü. Sahildeki balıkçı teknelerinden bazıları dev dalgalar nedeniyle su altında kaldı.

İstanbul'da lodos ve sağanak yağışın ardından Silivri'de akan çamur nedeniyle Marmara denizi kahverengine büründü. Oluşan dev dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri beşik gibi sallandı. Bazı teknelere ise su doldu. Tekne sahipleri kovalarla su tahliyesi gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:50 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Silivri, Güncel
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