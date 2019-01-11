Silivri'de Deniz Kahverengi Oldu, Balıkçı Tekneleri Zarar Gördü
1 saat önce
İstanbul DHA - SİLİVRİ'de deniz sağanak yağış ve lodosun ardından kahverengiye büründü.
İstanbul DHA
- SİLİVRİ'de deniz sağanak yağış ve lodosun ardından kahverengiye büründü. Sahildeki balıkçı teknelerinden bazıları dev dalgalar nedeniyle su altında kaldı.
İstanbul'da lodos ve sağanak yağışın ardından Silivri
'de akan çamur nedeniyle Marmara
denizi kahverengine büründü. Oluşan dev dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri beşik gibi sallandı. Bazı teknelere ise su doldu. Tekne sahipleri kovalarla su tahliyesi gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:50 Kaynak: DHA
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