Silivri'de Deniz Kahverengiye Büründü
13 dakika önce
SİLİVRİ'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı.
SİLİVRİ'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Suyla taşınan çamur nedeniyle Marmara Denizi
kahverengiye büründü. Rengi değişen Marmara denizi havadan görüntülendi. Silivri
'de dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Boğluca Deresi üzerinden taşınan çamurlu su Marmara Denizi'ne karıştı. Denizin özellikle sahile yakın olan kısmı kahverengine büründü. Renk değiştiren deniz havadan görüntülendi. Silivri'de 10 gün önce de Boğluca Deresi taşmış, denizi çamur kaplamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:21 Kaynak: DHA
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