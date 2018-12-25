Son Dakika Haberleri: Silivri'de Deniz Kahverengiye Büründü (Havadan Görüntü)

Silivri'de Deniz Kahverengiye Büründü (Havadan Görüntü)

13 dakika önce

SİLİVRİ'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı.

Silivri'de Deniz Kahverengiye Büründü (Havadan Görüntü), System.String[]
SİLİVRİ'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Suyla taşınan çamur nedeniyle Marmara Denizi kahverengiye büründü. Rengi değişen Marmara denizi havadan görüntülendi.

Silivri'de dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Boğluca Deresi üzerinden taşınan çamurlu su Marmara Denizi'ne karıştı. Denizin özellikle sahile yakın olan kısmı kahverengine büründü. Renk değiştiren deniz havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:55 Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Silivri, Güncel
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