Silivri'de deniz kızıla büründü - Son Dakika

Balık yumurtaları sebebiyle kızıla bürünen Silivri Sahili ilginç görüntüler oluşturdu.



Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi sahilinde balık yumurtaları nedeniyle denizin kızıl renge dönüşmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Doğa olayı olduğu bilinen denizdeki kırmızılığı gören bazı vatandaşlar denizdeki kızıl rengin kirlilikten olduğunu düşünürken, Silivri Sahili'nin bazı yerlerinde de görülen renk değişiminin 'red tide' (kırmızı gelgit) olayı olduğu belirtildi. - İSTANBUL