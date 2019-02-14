Son Dakika Haberleri: Silivri'de Deniz Suyu Çekildi

Silivri'de Deniz Suyu Çekildi

1 saat önce

Silivri sahil şeridinde, deniz suyu kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi.

Silivri'de Deniz Suyu Çekildi, System.String[]
Silivri sahil şeridinde, deniz suyu kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi.

Çekilmenin etkisiyle deniz kıyılarında adacıkların oluştuğu da görüldü. Çekilmeyle birlikte deniz yıldızı, deniz anası gibi deniz canlıları da ortaya çıktı.

Vatandaşlar denizin çekilmesi cep telefonlarıyla görüntüledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Silivri, Güncel
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