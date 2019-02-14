Silivri'de Deniz Suyu Çekildi
1 saat önce
Silivri sahil şeridinde, deniz suyu kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi.
Silivri sahil şeridinde, deniz suyu kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi.
Çekilmenin etkisiyle deniz kıyılarında adacıkların oluştuğu da görüldü. Çekilmeyle birlikte deniz yıldızı, deniz anası gibi deniz canlıları da ortaya çıktı.
Vatandaşlar denizin çekilmesi cep telefonlarıyla görüntüledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:37 Kaynak: AA
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