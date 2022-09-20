SİLİVRİ'de pazar günü akşam saatlerinde küçük bir tekne ile balığa çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 19 yaşındaki R.Ç. saatler sonra denizin ortasında bulundu.

Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Selimpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SİLİVRİ'DE DENİZDE KAYBOLAN GENÇ BULUNDU - Son Dakika

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