Son Dakika Haberleri: Silivri'de deprem anında yaşanan panik kamerada
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Silivri'de deprem anında yaşanan panik kamerada

54 dakika önce

Silivri'de deprem anında sokaklarda yaşanan panik kameralara yansıdı.

Silivri'de deprem anında yaşanan panik kamerada, System.String[]

Silivri'de deprem anında sokaklarda yaşanan panik kameralara yansıdı.


Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı. Sokakta olan vatandaşlar ise korkuyla sağa sola koşturdu. Silivri'de vatandaşların deprem anında panik içinde sokakta koştuğu anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:54 Kaynak: İHA
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