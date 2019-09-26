Son Dakika Haberleri: Silivri'de deprem anında yaşanan panik kamerada
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Silivri'de deprem anında yaşanan panik kamerada

1 saat önce

Silivri'de deprem anında yaşanan panik kameradaİSTANBUL - Silivri'de deprem anında sokaklarda yaşanan panik kameralara yansıdı.

Silivri'de deprem anında yaşanan panik kamerada

İSTANBUL - Silivri'de deprem anında sokaklarda yaşanan panik kameralara yansıdı.

Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı. Sokakta olan vatandaşlar ise korkuyla sağa sola koşturdu. Silivri'de vatandaşların deprem anında panik içinde sokakta koştuğu anlar kameralara yansıdı.

Silivri'de deprem anında yaşanan panik kamerada

Silivri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:43 Kaynak: İHA
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