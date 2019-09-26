Silivri'de deprem anında yaşanan panik kamerada
1 saat önce
Silivri'de deprem anında yaşanan panik kameradaİSTANBUL - Silivri'de deprem anında sokaklarda yaşanan panik kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:43 Kaynak: İHA
Silivri'de deprem anında yaşanan panik kamerada
İSTANBUL - Silivri'de deprem anında sokaklarda yaşanan panik kameralara yansıdı.
Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı. Sokakta olan vatandaşlar ise korkuyla sağa sola koşturdu. Silivri'de vatandaşların deprem anında panik içinde sokakta koştuğu anlar kameralara yansıdı.
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