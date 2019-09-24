Silivri'de deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasında
1 saat önce
İstanbul DHASilivri'de deprem anında bazı işyerlerinde panik yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:35 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Silivri'de deprem anında bazı işyerlerinde panik yaşandı. Yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüleri
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