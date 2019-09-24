Son Dakika Haberleri: Silivri'de deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasında
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Silivri'de deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasında

1 saat önce

İstanbul DHASilivri'de deprem anında bazı işyerlerinde panik yaşandı.

Silivri'de deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasında, System.String[]

İstanbul DHA
Silivri'de deprem anında bazı işyerlerinde panik yaşandı. Yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüleri


İstanbul, Silivri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:35 Kaynak: DHA
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