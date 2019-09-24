Son Dakika Haberleri: Silivri'de deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasında
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Silivri'de deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasında

1 saat önce

İstanbul DHASilivri'de deprem anında bazı işyerlerinde panik yaşandı.

İstanbul DHA

Silivri'de deprem anında bazı işyerlerinde panik yaşandı. Yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri'de deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasında

İstanbul, Silivri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:41 Kaynak: DHA
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